ZDF-Programmhinweis / Montag, 5. November 2018

Mainz (ots) -Montag, 5. November 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Melanie Haack, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr)Zwischen Neustart und Krisenklausur - CDU- und SPD-ParteigremienberatenBayern: Koalitionsvertrag steht - CSU & Freie Wähler startenRegierungIran: US-Sanktionen starten Sonntag - Wie reagiert das Regime inTeheran?Wasserqualität: Mangelhaft - Neue WWF-Studie findet zu viel NitratKulinarische Weltmeisterschaft - Wer macht das beste Tiramisu?Trends: Mode im Herbst und Winter - Mode-Studenten geben TippsNeue Rekorde im Big Apple? - Traditionsreicher New York MarathonService: Saubere Hände - Wie Sie Ihre Hände richtig waschenGast: Falkevik, Singer-Songwriter, Norwegischer Jazz im ZDF-moma-CaféMontag, 5. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerFinanzberatung speziell für Frauen - Ehe, Elternschaft und GeldDornröschen-Syndrom - Eine seltene SchlafkrankheitRauchforelle - Eine Köstlichkeit von Armin RoßmeierGast: Titus Dittmann, UnternehmerMontag, 5. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinPolizei überprüft Ladungssicherheit - VerkehrskontrolleAlleskönner Bananenschale - HaushaltstippSommer auf dem Teller - Spaghetti mit FleischbällchenMontag, 5. November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald100 Jahre Frauenwahlrecht - Gleichberechtigung im Wandel der ZeitMontag, 5. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbAuszeichnung für Janet Jackson - MTV Europe Music Awards in BilbaoPorträt Alexa Chung - Die Designerin wird 35Berliner Operngala mit Bob Geldof - Deutsche AIDS-Stiftung lädt einMontag, 5. November 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp:Finanzplanung für Frauen - Finanzielle UnabhängigkeitFinanzplanung für Frauen ist laut einer Studie unentbehrlich. DennMänner haben danach im Schnitt 30.000 Euro mehr Vermögen als Frauen.Einer der Gründe: Wenn das erste Kind kommt, entscheiden sich 95Prozent für eine Auszeit vom Job und damit für Elterngeld stattGehalt. Später arbeiten viele Mütter nur Teilzeit. Was dazu führt,dass Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Undwer heute weniger verdient, bekommt später weniger Rente.In einer Partnerschaft oft kein Problem. Nur darauf verlassen kannman sich nicht. Im Fall einer Trennung, Scheidung oder des Todes desPartners machen sich die finanziellen Einbußen für Frauen schmerzlichbemerkbar - auch langfristig.Wie können Frauen trotz Familie ihre finanzielle Unabhängigkeitaufrechterhalten und der Altersarmut vorbeugen? Für wen lohnt sichein Ehe- oder Partnerschaftsvertrag? Welche Absprachen können mit demArbeitgeber getroffen werden?Weitere Themen:Der richtige Schutz vor Einbrüchen - Unterwegs mit einemEx-EinbrecherRente mit 40 Jahren? - Neue Renten-Bewegung aus den USAApfelschorle - teuer oder billig? - Der ganz besondere WISO-TestPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell