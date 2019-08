ZDF-Programmhinweis / Montag, 5. August 2019

Mainz (ots) -Montag, 5. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenPflegefamilien gesucht - Der Bedarf wächst seit JahrenFruchtfliegen - Was hilft gegen die Plagegeister?Paprikaschoten mit Sojahack - Ein Rezept von Armin RoßmeierGast: Marijke Amado, ModeratorinMontag, 5. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteHessens teuerster Radweg - Zehn Millionen Euro pro KilometerExpedition Deutschland: Bexbach - Lieblingsplatz BushaltestelleIm Duisburger Hafen - Hübis KneipeMontag, 5. Augut2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldGefahr am Badesee - Auf Kontrolle mit der DLRGMontag, 5. August 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissPremiere "Playmobil - Der Film" - Die Darsteller in MünchenLinda Evans in Soltau - Der "Denver"-Star zu BesuchHeidi Klum: Hochzeitsspektakel - Am Wochenende Trauung auf CapriMontag, 5. August 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Ein Pflegekind aufnehmen - Darauf müssen Sie achtenKnapp 240.000 Kinder in Deutschland können nicht bei ihren leiblichenEltern aufwachsen. Gründe dafür sind meist schwere Krankheiten,Obdachlosigkeit, Haftstrafen oder die psychische Unfähigkeit derEltern, für Minderjährige Sorge zu tragen. Jugendämter sind deshalbbemüht, die Kinder langfristig in einer Pflegefamilie unterzubringen.Doch worauf muss man achten, wenn an überlegt, ein Pflegekindaufzunehmen? Grundsätzlich können verheiratete und nicht verheiratetePaare sowie alleinstehende Erwachsene Pflegeeltern werden. ImGegensatz zur Adoption haben die leiblichen Eltern aber weiterhin dasSorgerecht und meist auch regelmäßigen Kontakt zu den Kindern. DieErziehung des Kindes obliegt aber den Pflegeeltern.Doch was genau bedeutet das? Welche Voraussetzungen sollte manemotional und im äußerlichen Umfeld mitbringen? Wie genau kann mansich um ein Pflegekind bewerben, und wie lange dauert derBewerbungsprozess? Welche Rechte und Pflichten hat man alsPflegeeltern? Und wie wird man emotional und finanziell unterstützt?Dies und mehr im WISO-Tipp.Weitere Themen:So schützen Sie sich vor Einbrechern - Unterwegs mit einemEx-EinbrecherVorsicht bei alten Sparverträgen - Fehlerhafte ZinsberechnungenmöglichE-Scooter laden als Nebenjob - Lohnt sich der Aufwand?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell