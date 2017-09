ZDF-Programmhinweis / Montag, 4. September 2017

Mainz (ots) -Montag, 4. September 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Beatsteaks, Rock-/Punk-BandWahlomat & Co. - Was bringt Wahlberatung im Netz?90 Jahre Tankstelle - Wir feiern eine InstitutionMein erstes Auto - Tim Wilde und sein Opel AsconaMontag, 4. September 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteBombenfund - Evakuierung in FrankfurtExpedition Deutschland: St. Wendel - Liebe auf den ersten BlickDeutsche Auswanderer - Bäcker auf MallorcaMontag, 4. September 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHollywood-Glanz in Venedig - Prominentes Wochenende beim FilmfestEin Tag mit Maren Kroymann - Schauspielerin mit viel PowerPeter Maffay auf Gut Dietlhofen - Tag der offenen Tür mit vielProgrammPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell