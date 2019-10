ZDF-Programmhinweis / Montag, 4. November 2019

Mainz (ots) -Montag, 4. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerFalsche Hotel-Bewertungen - Die Tricks der HoteliersHerbst-Cocktails mit und ohne Alkohol - Studioaktion mit Nic ShankerGarnelen-Muffins mit Wildkräutersalat - Kochen mit Armin RoßmeierGartenmöbel winterfest machen - Tipps für Reinigung und PflegeGast im Studio:Anna Loos, Schauspielerin und SängerinMontag, 4. November 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagGeteiltes Dorf Mödlareuth - 30 Jahre nach MaueröffnungMontag, 4. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSylvie Meis bei Opernabend in Berlin - Gala für die DeutscheAIDS-StiftungMuriel Baumeister im Gespräch - Herbstspaziergang in PotsdamMontag, 4. November 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWas sich im Osten verändert hatDie WISO-Sendung zu 30 Jahre Mauerfall macht sich auf Spurensuche undbeleuchtet die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen inOstdeutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten. Als ersteswestdeutsches TV-Magazin sendete WISO 1986 live aus der DDR. Unteranderem mit dabei: das volkseigene Werk Textima in Karl-Marx-Stadt.Es ging um den Zustand der Wirtschaft, neue Technologien und dieZusammenarbeit mit der Bundesrepublik.33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren beim Kombinatbeschäftigt. 1996 wurde der VEB nach Zerschlagung undTeilprivatisierungen aufgelöst.Was hatten die Menschen für Hoffnungen vor 30 Jahren? Wie haben sieund ihre Kinder den Strukturwandel erlebt? Wofür steht Chemnitzheute? Welche Erwartungen haben die heutigen Unternehmerinnen undUnternehmer an die Politik? Marcus Niehaves trifft Zeitzeugen undderen Kinder.Im zweiten Teil der Sendung wird das Thema in einer Talkrunde inChemnitz aufgegriffen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell