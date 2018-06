ZDF-Programmhinweis / Montag, 4. Juni 2018

Mainz (ots) -Montag, 4. Juni 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 - 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 - 9.00 Uhr)Netanjahu bei Merkel - Israels Premier auf EuropatourVerkehrschaos in Moskau - Tipps für die Fußball-WM 2018Cottbus gegen rechtes Image - Wie geht die Stadt mit Rassismus um?Über 30 Grad Celsius und Unwetter - Wetter live vom Großen MüggelbergGast: Carsten Schneider, SPD, zur SPD-Klausur in BerlinMontag, 4. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerMitbringsel aus dem Urlaub - Welche Souvenirs sind erlaubt?Barfuß-Schuhe - Wirklich sinnvoll oder nur ein Hype?Fußball-WM-Team - Wie lief das Spiel gegen Österreich?Gast: Patricia Aulitzky, SchauspielerinMontag, 4. Juni 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald"Party extrem" in Kroatien - Junge Menschen feiern den SpringbreakMontag, 4. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Andreas Gabalier - Mit dem Musiker unterwegs in MünchenDer Life Ball in Wien - Prominente Benefiz-PartyMontag, 4. Juni 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp:Urlaubsandenken - Was Sie mitbringen dürfenDie schicke Sonnenbrille, ein Marken-T-Shirt, eine landestypischeSchnitzerei - scheinbar harmlose Urlaubsmitbringsel. Aber nichtalles, was im Ausland auf dem Markt und auch im Geschäft als Souvenirangeboten wird, darf nach Deutschland eingeführt werden. Das giltbesonders für geschützte Tierarten wie Korallen, für antike Scherbenoder Waffen. Auch Nachbildungen von Waffen und Fake-Produkte könnenbei der Einreise nach Deutschland für Ärger mit dem Zoll sorgen. Undwer erwischt wird, dem drohen Geld- und sogar Haftstrafen.Trotzdem kommt es regelmäßig zu Verstößen - oft aus Unwissenheit:Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 45.000 Tiere, Pflanzen unddaraus hergestellte Taschen oder Schuhe sichergestellt. Und mehr alsdrei Millionen Fake-Produkte wie Arzneimittel, Kleidung, Handys hatder Zoll 2017 beschlagnahmt. Die meisten kamen aus China, gefolgt vonHongkong, den USA und der Türkei.Welche Souvenirs darf man nach Hause mitbringen? Welche Regelungengelten innerhalb von Europa? Und was muss man beachten, wenn manweiter weg war und wieder nach Deutschland einreisen will? Damit manbei der Rückkehr am Zoll keine unangenehme Überraschung erlebt, gibtes die wichtigsten Infos zu Urlaubsandenken im WISO-Tipp.Weitere Themen:Smartphone statt Urlaubskamera? - Der WISO-TestWISO-Check: Online-Putzportale - Sauber, professionell und legal?EU-Strafzölle - Welche Auswirkungen für Verbraucher?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell