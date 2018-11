ZDF-Programmhinweis / Montag, 3. Dezember 2018

Mainz (ots) -Montag, 3. Dezember 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Melanie Haack (5.30 bis 7.00 Uhr),Mitri Sirin, Wolf-christian Ulrich (7.00 bis 9.00 Uhr)UN-Klimakonferenz in Kattowitz - Warnung vor der KlimakatastropheTag der Menschen mit Behinderung - Wie gut klappt Inklusion anSchulen?Weihnachtsmarkt in Valkenburg - Geschenke und Glühwein unter der ErdeNeue ZDF-Serie über das Bauhaus - Am Set von "Die neue Zeit"Montag, 3. Dezember 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenBeginn der Weltklimakonferenz - Wie ist das Weltklima noch zu retten?Weihnachtsstimmung in Paris - Frankreichs Hauptstadt leuchtetWinterliches vom Grill - Leckere Rezepte vom GrillprofiGast im Studio:Anastasia Zampounidis, ModeratorinMontag, 3. Dezember 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAutofahren im Herbst - Lichtkontrolle mit der PolizeiExpedition Großrudestedt - Weihnachtsbäume und AdventsschmuckEin Tag als Barista - Von der Bohne bis zum RöstenMontag, 3. Dezember 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMit Hans Sigl in Wien - Termin im WachsfigurenkabinettNeues von Max Giesinger - Der Musiker auf Reise durch HamburgHeidelinde Weis führt Regie - Theaterstück mit Heiner LauterbachMontag, 3. Dezember 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Hilfe bei Cybermobbing - Was Eltern tun könnenBeschimpfen, bedrohen, andere fertigmachen - das geht nirgendwoleichter als im Internet. Laut einer Studie hat jedes achte Kindbereits am eigenen Leib erlebt, was es heißt, im Netz gemobbt zuwerden. Jedes fünfte Opfer hatte schon Suizidgedanken, ermittelt dasBündnis gegen Cybermobbing.Fatal, denn das Internet gehört schon längst zum Alltag der meistenKinder und Jugendlichen. 63 Prozent der 6- bis 13-Jährigen gehen fasttäglich ins Internet. Bei den Jugendlichen sind es sogar 96 Prozent.Die meisten nutzen mit dem Smartphone sogenannte Chatdienste undsoziale Netzwerke. Hier ist es besonders leicht, zum Opfer vonCybermobbing zu werden. In Sekunden können kompromittierende Bilderund Videos hochgeladen und verbreitet werden. Die Täter speichern undverändern Inhalte, um sie an anderer Stelle erneut hochzuladen oderweiter zu versenden, mit dem einzigen Ziel, ihr Opfer zu mobben.Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche vor Attacken imInternet zu schützen. Doch was können Eltern, Erziehungsberechtigteoder Lehrer tun, um Cybermobbing zu verhindern? Woran erkennt man,dass sein Kind betroffen ist? Und wie hilft man, wenn es Opfergeworden ist?Weitere Themen:Bezahlen mit dem Smartphone - Wie sicher ist die mobile Geldbörse?Zweifelhafte "Wellness"-Angebote - Wellness-Siegel unter der LupeTeuer oder billig: Cola Light - Der beliebte Softdrink im TestPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell