ZDF-Programmhinweis / Montag, 3. April 2017

Mainz (ots) -Montag, 3. April 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerNeue Psychotherapie-Richtlinie - Was ändert sich für Patienten?Osterhase oder Osterkaninchen? - Was ist der Unterschied?Eingewachsene Fußnägel - Was kann man dagegen tun?Lachs im Speckmantel - Kochen mit Armin RoßmeierGäste im Studio:Rolf Zuckowski, Musiker und KomponistJana Pareigis, Moderatorin und JournalistinMontag, 3. April 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteTreckerversteigerung im Emsland - Hoffen auf das große SchnäppchenExpedition Beimerstetten - Gartenfreuden und WesternreitenVinyl-Fan Ulf - Ein Faible für SchallplattenMontag, 3. April 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissRoyale Italien-Reise - Prinz Charles und Camilla unterwegsJennifer Lopez und die Liebe - Neuer Freund, neues GlückMax Simonischek in Los Angeles - Die Lieblingsorte des SchauspielersMontag, 3. April 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Sarah TackeWISO-Tipp:Die passende Nachhilfe finden - Das müssen Sie beachtenRund 1,2 Millionen Schüler in Deutschland haben Nachhilfe. Für denzusätzlichen Unterricht, so eine aktuelle Studie derBertelsmann-Stiftung, sind Eltern bereit, viel Geld zu zahlen.Insgesamt werden jährlich rund 879 Millionen Euro in Nachhilfeinvestiert. Vor allem Fächer wie Mathematik sind beiNachhilfeschülern gefragt."WISO" zeigt, worauf man bei der Suche nach dem geeignetenNachhilfeunterricht achten sollte. Privatlehrer oderNachhilfeinstitut? Einzel- oder Gruppenunterricht? Was bringtOnline-Nachhilfe, und für wen ist sie geeignet? Und die"WISO"-Checkliste: Woran erkennt man einen qualitativ hochwertigenUnterricht? Das und mehr im "WISO"-Tipp.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell