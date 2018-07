ZDF-Programmhinweis / Montag, 30. Juli 2018

Mainz (ots) -Montag, 30. Juli 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Kay-Sölve Richter, Wolf-Christian Ulrich, Jochen BreyerHitze am Wochenende - Deutschland ächztWahl in Simbabwe - Erster Urnengang nach MugabeElektro-LKW in Göteborg - Leise durch die NachtSommerserie Flussferien - Paddeln durch die AltmühlMontag, 30. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerPrivatnutzung des Büro-Computers - Wann riskiert man eine Abmahnung?Haare färben ohne Chemie - Was taugen Naturhaarfarben?Vegane Ernährung bei Kindern - Gefährlich oder bedenkenlos?Gast im Studio:Simon Schwarz, SchauspielerMontag, 30. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinEin Job für Frühaufsteher - Hamburger GroßmarktExpedition Deutschland: Michendorf - Mädchentraum ReitlehrerinDie Krämerbrücke (1) - Ein Dorf mitten in der StadtMontag, 30. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSteffi Graf feiert Stiftungs-Jubiläum - Ballett-Besuch in HamburgKristina Bach liebt Mallorca - Ein Tag auf der InselProminente Liebesgeschichten - Die verliebtesten Sommer-PaareMontag, 30. Juli 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Eva MühlenbäumerWISO-Tipp: Die Rente aufbessern - Mit freiwilligen BeiträgenArbeiten bis 67: Manch einen freut das. Immer mehr Arbeitnehmerbevorzugen es jedoch, früher in Rente zu gehen. Die Gründe sindvielfältig. Häufig sind es die körperliche Verfassung, familiäreUmstände oder manchmal einfach die Lust, noch etwas zu erleben.Dafür nehmen Frührentner finanzielle Verluste in Kauf: Denn, werfrüher kürzertritt, muss mit weniger Rente auskommen. Für jedenMonat, den man früher geht, erhält man weniger Rente.Doch diese Verluste kann man ausgleichen. Hierfür ist jedoch einwenig Planungsgeschick gefragt. Wer mit 50 schon weiß, dass er früherin Rente gehen möchte, kann die Verluste durch freiwillige Zahlungenan die Rentenversicherung ausgleichen.Doch wie werden diese Verluste berechnet? An wen kann man sichwenden? Und lohnt sich das wirklich für jeden Arbeitnehmer? Waspassiert mit den zusätzlich gezahlten Beiträgen, wenn man am Endedoch länger arbeiten möchte?Weitere Themen:Wenn der Kühlschrank streikt - Wie gut sind Reparaturdienste?Wertsachen am Urlaubsort - Sind sie im Hotelzimmer sicher?Resistente Keime in Badeseen - Wie groß ist die Gesundheitsgefahr?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell