ZDF-Programmhinweis / Montag, 30. Januar 2017

Mainz (ots) -Montag, 30. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerKonfliktlösung ohne Gerichtsprozess -SchiedsamtSkiurlaub in Polen - Günstige Alternative zu den AlpenFitness mit Baby - Sport für junge Mütter und NachwuchsGäste im Studio:Tom Beck, SchauspielerThommy Ten & Amélie van Tass, Mental-MagierMontag, 30. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteAbwrackprämie für Mofas - Aus für Mofas in TübingenOmas Hausmittel - Damit die Milch nicht überkochtExpedition: Bothenheilingen - Leben auf dem LandMontag, 30. Januar 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannSPD im Aufwind - Wie erreicht die Partei ihre Basis?Segelschulschiff vor dem Aus - Wird die Reparatur zu teuer?Probleme mit Magensäureblockern - Medikamente mit Nebenwirkungen?Gast im Studio:Horst Lichter, Neues vom Koch und PublikumslieblingMontag, 30. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen Webb"Timm Thaler" ist zurück - Filmpremiere in BerlinEhrung für Peter Simonischek - Ernst-Lubitsch-Preis in BerlinScreen Actors Guild Awards - Verleihung in Los AngelesMontag, 30. Januar 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Mieterhöhung - Was ist erlaubt?Fast jeder zweite Deutsche wohnt zur Miete, das ist in keinem anderenLand der EU so. Laut aktuellem Mietspiegel (Stand Oktober 2016) liegtder Quadratmeterpreis bei 7,21 Euro, Tendenz steigend. Besonders inGroßstädten ist der Wohnraum oft knapp. Dadurch steigen aber auch dieMieten.Aber nicht jede Mieterhöhung ist gerechtfertigt. Selbst wenn sie esist, muss sich der Vermieter an viele gesetzliche Vorgaben halten. Sodarf der Vermieter beispielsweise frühestens 15 Monate nach demEinzug die Miete erneut erhöhen. Außerdem muss eine Mieterhöhung demMieter immer schriftlich mitgeteilt werden."WISO" zeigt, wann eine Mieterhöhung rechtens ist und wann nicht. Wiekann man sich gegen eine unberechtigte Mieterhöhung wehren? Wo erhältman Hilfe? Und warum ist es sinnvoll, die eigene Mietwohnung nocheinmal selbst auszumessen? Das und mehr beantwortet der "WISO"-Tipp.Weitere Themen:Immer mehr LEDs fest eingebaut - Keine Reparatur möglichBestattungsinstitute im Test - Abzocke während der TrauerUnterhaltsvorschuss vom Staat - Kinder ohne Unterhalt