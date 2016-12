ZDF-Programmhinweis / Montag, 30. Januar 2017

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Montag, 30. Januar 2017, 21:50 UhrLandgericht - Die DokumentationDie Geschichte des Berliner Richters Kornitzer und seiner Familie,die das Fernsehspiel "Landgericht" erzählt, beruht auf wahrenErlebnissen: Es ist die Geschichte der Familie Michaelis.Autorin Annette von der Heyde hat sich auf die Suche begeben undZeitzeugen gefunden. Unter ihnen ist auch Ruth Barnett, die Tochtervon Robert und Luise Michaelis, die aus erster Hand von derGeschichte ihrer Familie berichten kann.In den frühen 1930er Jahren stand Robert Michaelis am Beginn einerKarriere am Landgericht Berlin. Im April 1933 wurde er Opfer derWillkür der neuen Machthaber, die Nationalsozialisten warfen ihn ausdem Amt. Verheiratet mit einer "Nicht-Jüdin", entschloss sich derFamilienvater zunächst in Deutschland zu bleiben. Erst nach demNovemberpogrom 1938 sah er nur noch einen Weg: die Ausreise.Während die Kinder Martin und Ruth, "Halbjuden" in der Diktion derNazis, im Rahmen von Kindertransporten nach England geschickt wurden,gelangte Robert Michaelis im Juni 1939 auf dem Seeweg nach Shanghai.Die chinesische Hafenstadt war die letzte Anlaufstelle fürschutzsuchende Juden. Fast 30 000 Verfolgte überlebten hier das"Dritte Reich".Drei Jahre nach Kriegsende kehrte Michaelis zurück nach Deutschland,in ein Land, das in Trümmern lag, in dem die Menschen nur nach vorn,nicht aber zurück schauen wollten. Der Jurist war dabei übrigens einAusnahmefall, denn nur einer von zwanzig Exilanten wagte die Rückkehrin die frühere Heimat. Verglichen mit anderen verfolgten Familienhatten die Michaelis darüber hinaus noch Glück, denn sie alle hattenden Terror der Nazis überlebt. Die Kinder waren jedoch den Elternentfremdet, wollten nicht zurück in die Familie. Robert Michaelis,der zurückkam, um am Aufbau eines neuen und demokratischenDeutschland mitzuarbeiten, erlebte zunächst die offene Ablehnungseiner Landsleute.Die Stadt Mainz bot ihm später die Chance einer zweiten Karriere alsJurist. Als "Opfer des Faschismus" erhielt Michaelis 1949 eineRichterstelle am Landgericht. Der Wiedereinstieg in den Beruf, 16Jahre nach der demütigenden Entlassung durch die Nazis, schien zugelingen. Doch dann bekam er die Missgunst und Verachtung vor allemjener Kollegen zu spüren, die ihre Laufbahn nach der NS-Zeit bruchlosfortsetzen konnten. Michaelis' Kampf um Wiedergutmachung undEntschädigung stieß auf wenig Verständnis. Der Geist der NS-Jahrewehte weiter in vielen Institutionen der jungen Bundesrepublik. DieJahre des Exils, die Trennung von den Kindern, die gescheiterteIntegration in die Nachkriegsgesellschaft zehrten an der Gesundheitdes Richters. Mit 54 Jahren ging Robert Michaelis vorzeitig in denRuhestand. Zeitlebens fühlte er sich ausgegrenzt.Die Dokumentation rekonstruiert dieses bewegende deutsch-jüdischeSchicksal, lädt ein zu einer Zeitreise an die Schauplätze derwechselvollen Biografie. Die Tochter des Richters, Ruth Barnett, lebtheute in London. In einem Buch hat sie die Verletzungen jener Kinderbeschrieben, die in England zwar in Sicherheit, aber ohne elterlichenBeistand überlebten.Die Familie von W. Michael Blumenthal zählte ebenfalls zu denShanghai-Flüchtlingen. Der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums inBerlin berichtet, wie er und seine Angehörigen die Ausgrenzung, dieEmigration und die prekären Lebensbedingungen im Judenghetto derchinesischen Großstadt erlebten. Historiker Götz Aly erklärt diezeitgeschichtlichen Hintergründe jener tragischen Schicksale zwischenVerfolgung, Überlebenskampf und Neuanfang.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell