ZDF-Programmhinweis / Montag, 2. Juli 2018

Montag, 2. Juli 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr)Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Nach EU-Gipfel - einigt sich die Union?Wie ist Lage in den Notaufnahmen? - Bestandsaufnahme im KrankenhausService: Sonnencreme im Test - Billig ist am bestenFußball-WM in Russland - Alle Spiele, alle ToreMontag, 2. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerNach dem Schlaganfall - Wie geht das Leben weiter?Zehn Jahre Rauchverbot - Was hat es gebracht?Was sind "Gipfelmosher"? - Metal-Fans stürmen die AlpenGast: Alexander Knappe, SängerMontag, 2. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinDer perfekte Rasen - Tricks und KniffeExpedition Deutschland: Goldelund - Vom Glück, auf dem Land zu lebenEin Faible für Oldtimer - PS-starke Familie