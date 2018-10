ZDF-Programmhinweis / Montag, 29. Oktober 2019

Mainz (ots) -Montag, 29. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerBewerben in digitalen Zeiten - Veränderungen in der ArbeitsweltSchlaganfall bei Kindern - Wie Kinder damit umgehen könnenZukunftsjobs im Check - Neue Berufsbilder und neue IdeenGäste im Studio:Reiner Hoffmann, DGB-VorsitzenderAnna Schudt, SchauspielerinMontag, 29. Oktober 2019,drehscheibeModeration: Tim NiedernolteHessen hat gewählt - Reaktionen nach der LandtagswahlExpedition Recklinghausen - Kieztreff KioskTraumjob im Safari-Camp - Deutscher Auswanderer in AfrikaMontag, 29. Oktober 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannHessen hat gewählt - Die Folgen für die Große KoalitionEin Jahr nach der Bundestagswahl - Was die Politik falsch machtPräsidentschaftswahlen in Brasilien - Welcher Kandidat macht dasRennen?Schweden-Krimi kommt ins Kino - Hauptdarstellerin Claire Foy zu GastMontag, 29. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag25 Jahre Scooter - Hyper, HyperMontag, 29. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMarianne und Michael auf Mallorca - Gedanken zum Herbst des LebensPromis in Kürbis-Orange - Modische Vorfreude auf HalloweenMontag, 29. Oktober 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Mit dem Auto sicher im WinterRegennasses Laub, Aquaplaning, Bodennebel, Seitenwinde, Neuschnee,Salzreste, Glatteis: Die widrigen Wetterbedingungen im Herbst undWinter stellen Autofahrer fast täglich vor neue Herausforderungen.Mal haben wir es mit schlechter Sicht, mal mit glitschigem Untergrundzu tun. Jetzt wäre es gut zu wissen, wann genau man dieNebelschlussleuchte einschaltet, wie viel Abstand man zumVorderfahrzeug halten muss, wie sich Schnee und Eis auf den Bremswegauswirken oder wie man das Ausbrechen der Lenkung vermeidet. Gelernthaben wir das alle in der Fahrschule. Aber haben wir das wirklichnoch parat, wenn es drauf ankommt?Und: Bei widrigen Witterungen stellen nicht nur wir Fahrer, sondernauch unsere Fahrzeuge selbst eine Gefahrenquelle dar. StichwortWintersicherheit: Scheibenwischer, Wischwasser, Profiltiefe derWinterreifen und Ähnliches. Und wer diese zu spät aufzieht, riskiertneben der Gesundheit auch ein saftiges Bußgeld und einen Punkt inFlensburg."WISO" gibt Tipps, wie man möglichst sicher durch die dunkle undnasse Jahreszeit fährt. Und schickt Moderator Marcus Niehaves "aufsGlatteis" - und zwar in eine Fahrsicherheitsschulung: mit einemTrainer an der Seite, der Tipps gibt, wie man als Autofahrer seinFahrzeug auch in widrigen Situationen im Griff hat.Weitere Themen:Achtung, Falle: Zwangsversteigerungen - Familie vor dem finanziellenAusSchadstoffe im Essen - Wann wird es gefährlich?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell