ZDF-Programmhinweis / Montag, 28. September 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Montag, 28. September 2020, 0.20 UhrDas kleine Fernsehspiel 30 Jahre Deutsche Einheit Meine Wende - Unsere Einheit? Elf Kurzfilme zur deutschen Zeitgeschichte"Meine Wende - Unsere Einheit?" ist ein wöchentlicher Mitmach-Podcast zur Wiedervereinigung. Im Oktober endet das Zeitzeugen-Projekt mit elf Kurzfilmen, die auf Basis der Podcasts entstehen.Von den teils anonym für den Podcast eingereichten Geschichten wurden elf ausgewählt und von verschiedenen Animationskünstlern in unterschiedlichen Stilen interpretiert, sodass die Erzählungen der Zeitzeugen um eine visuelle Ebene bereichert wurden.Millionen Zeitzeugen haben gemeinsam, den Fall der Mauer und die folgenden 30 Jahre in Deutschland erlebt zu haben - ihre persönlichen Erfahrungen unterscheiden sich dabei aber sehr. Bis heute prägen sie die Nachfolge-Generationen und beeinflussen die Gegenwart. Viele Ostdeutsche fühlen sich nicht verstanden, viele Geschichten sind noch kein selbstverständlicher Bestandteil der gesamtdeutschen Identität. Hier herrscht ein starkes Bedürfnis nach Integration dieser Geschichten in unser "Wir"."Meine Wende - Unsere Einheit?" will die Wende aus Sicht der Zeitzeugen narrativ aufarbeiten, indem ihre Erfahrungen abseits der klassischen Interview-Situation erfragt und der Öffentlichkeit in Form von Podcasts vorgestellt werden. Ein gesamtdeutsches, narratives Mitmach-Experiment. Jeder soll die Möglichkeit haben, durch das aktive Einreichen eigener Geschichten Teil des kollektiven Gedächtnisses zu werden.Dafür kommt ein eigens für das Projekt entwickelte Online-Aufnahme-Tool zum Einsatz, mit dem User niedrigschwellig und anonymisiert ihre persönliche Geschichte aufnehmen und einreichen können. Dabei geht es nicht um die großen zeitgeschichtlichen Meilensteine der Wende, sondern um individuelle Erlebnisse und Gedanken und ihre Auswirkungen auf das Hier und Jetzt - wie hat die Wende das Leben der Zeitzeugen geprägt, gesellschaftlich, beruflich, privat?So entsteht über den Zeitraum 9. November 2019 (30. Jahrestag des Mauerfalls) bis 3. Oktober 2020 (30. Jahrestag der Deutschen Einheit) eine Sammlung unterschiedlicher Geschichten.In Vorbereitung auf die Veröffentlichung rund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 werden die berührendsten und stärksten Lebensgeschichten von unterschiedlichen Animationsfilm-Künstlern als animierte Doku-Serie für TV und Online aufbereitet."Meine Wende - Unsere Einheit?" hat mit seiner Verortung in der QUANTUM-Redaktion des Kleinen Fernsehspiels experimentellen Charakter: Es handelt sich um ein Crowdsourcing-TV-Projekt zum 30-jährigen Jubiläum der Wende, aus dem ein Podcast und eine animierte Doku-Serie für TV und Mediathek hervorgehen. Seit dem 9. November 2019 werden anhand eines online verfügbaren Audio-Tools persönliche Geschichten von Zeitzeugen aus Ost- wie Westdeutschland gesammelt, die zu wöchentlich erscheinenden Podcast-Episoden zusammengestellt werden. Diese sind über eine eigens dafür erstellte Landingpage in der Mediathek sowie zum Beispiel bei Spotify, iTunes und Deezer abrufbar.Die Filme im Einzelnen:Maul aufmachen Design & Animation: Christian Michelmann, Mario Hill Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Marcus Fass, Tom PutschWie Gott in Ostdeutschland Design & Animation: Dennis Wetzel, Dominic Ladendorf Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Marcus Fass, Tom PutschSelbstständigkeit Trickfilmregie / Animation: Katrin Rothe Charakteranimation: Lydia Günther Musik: Thomas Mävers Sounddesign: Anders WasserfallChaos und Delirium Illustration: Sofiia Melnyk Animation: Christian Michelmann Musik- und Sounddesign: Marius Kirsten, Luis Schöffend, Renée AbeIch muss hier raus Design & Animation: Christian Michelmann, Mario Hill, Florian Pütz Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Markus Fass, Tom PutschHeimweh und Erleichterung Regie: Tom Streuber Illustration: Andrea Ventura Animation: Martin FerenceiBlick nach vorn Design & Animation: Christian Michelmann, Mario Hill Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Markus Fass, Tom PutschDer lange Arm der DDR Design & Animation: Patrick Pees, Dominic Ladendorf Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Markus Fass, Tom PutschLeinen los Illustration: Ziska Riemann Animation: Christian Michelmann, Judith Ehlers Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Markus Fass, Tom PutschUnternehmergeist Produktion: bigchild Entertainment GmbH Regie: Maurice van Brast Design: Maria Suckert, Noriyamaco Animation: Curt Kovács, Jessica Hüttig Musik: Helldorado Sounddesign: atominostudioLand vor unserer Zeit Illustration: Olivia Vieweg Animation: Christian Michelmann, Judith Ehlers Musik- und Sounddesign: Renée Abe, Markus Fass, Tom PutschPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4685037OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell