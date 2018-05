ZDF-Programmhinweis / Montag, 28. Mai 2018

Mainz (ots) -Montag, 28. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenLeben ohne Aluminium - Welche Produkte enthalten Aluminium?Tolkien-Tag am Niederrein - Großes Cosplay-Event in GeldernKylie Minogue wird 50 - Wir gratulieren zum runden GeburtstagGast:Marquess, BandMontag, 28. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteGetunte E-Bikes - Risiko und Gefahr im VerkehrExpedition Deutschland: Gelsenkirchen - Neue Heimat: Chance undProblemDer Traum vom Auswandern - Deutscher Tourguide in SüdafrikaMontag, 28. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKronprinz Frederik wird 50 - Geburtstagsfeier vom WochenendeMode aus Paris - Prominente Gäste bei DiorKomödien-Rolle für Judy Winter - Am Abend im ZDF-Fernsehfilm derWocheMontag, 28. Mai 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Aluminiumfrei im AlltagMit Aluminium kommen wir täglich in Berührung, oftmals unbemerkt: VonNatur aus steckt es in Obst und Gemüse. Aber auch Getränkedosen oderSchalen von Fertiggerichten enthalten Aluminium. Aus den Verpackungenkann es in die Speisen und Getränke übergehen und in unseren Körpergelangen. Dazu kommen viele kosmetische Produkte, die ebenfallsAluminium beinhalten: In Deos steckt es als Schweißhemmer, inLippenstiften als Farbpigment oder in Sonnenschutzmitteln alsBeschichtung.Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit schätzt, dassjeder wöchentlich bis zu 1,5 Milligramm Aluminium pro KilogrammKörpergewicht zu sich nimmt: ein Drittel zu viel nachExpertenansicht. In größeren Mengen aufgenommen, kann es sich aufDauer im Körper anreichern und das Nervensystem, dieKnochenentwicklung und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.In welchen Produkten versteckt sich Aluminium? Wie erkennt man sie?Welche Alternativen gibt es? Und wie gesundheitskritisch ist dasLeichtmetall?Weitere Themen:Spielsüchtige Senioren - Jeder hat Anspruch auf HilfeWISO testet neue Elektrogrills - So leistungsfähig wie Gasgrills?Von der Bankerin zum DJ - Der Start in ein komplett neues LebenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell