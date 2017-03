ZDF-Programmhinweis / Montag, 27. März 2017

Mainz (ots) -Montag, 27. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerVorsorgevollmacht abschließen - Worauf man achten sollteMüsli-Muffins - Backen mit Cynthia BarcomiWarum sind Menschen pädophil? - Wie erfolgreich sind Therapien?Gast im Studio:DJ Ötzi. Pop- und SchlagersängerMontag, 27. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinNach der Landtagswahl im Saarland - Reaktionen zum WahlausgangRock 'n' Roll beim 50er-Jahre-Verein - Petticoat und NierentischExpedition Deutschland nach Karl - Aus Bauernhaus wird DorfladenMontag, 27. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldStarkbierfest im "Löwenbräu" - Oans, zwoa, gsuffaFlüssiges bricht Fasten nicht. Und die weiß-blaue Frühjahrskur derpfiffigen Gottesmänner hat bis heute ihre treuen Nachahmer. Sehr zurFreude bayerischer Braumeister.Montag, 27. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSting in Hamburg - Interview mit dem MusikerModels und Promis in Hamburg - Mode-Event mit Karolina KurkovaTom Schilling im ZDF-Dreiteiler - Hauptrolle in "Der gleiche Himmel"Montag, 27. März 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Sarah TackeWISO-Tipp:Vorsorgevollmacht - Worauf es ankommtEs kann alles ganz schnell gehen: ein Unfall, ein Schlaganfall odereine schwere Krankheit. Und von einem auf den nächsten Moment ist mannicht mehr in der Lage, selbst Entscheidungen zu treffen. Vor allemEhepaare verlassen sich in solchen Situationen automatisch auf ihrePartner. Doch das ist ein großer Irrtum: Ehepartner sind nichtautomatisch bevollmächtigt, im Interesse des Partners zu handeln oderEntscheidungen zu treffen.Doch wer kümmert sich dann um Vermögensfragen, Angelegenheiten rundums Eigenheim oder um die Betreuungssituation? Das zuständigeAmtsgericht bestellt einen so genannten Betreuer, der sich um dieAngelegenheiten kümmert. Das kann zwar ein Angehöriger sein - in derHälfte aller Fälle ist dies aber eine völlig fremde Person.Dem kann man zuvorkommen, indem man eine Vorsorgevollmacht erstellt.Hier legt man fest, wer Entscheidungen treffen soll, wenn man selbstdazu nicht mehr in der Lage ist.Doch worauf gilt es bei einer Vorsorgevollmacht zu achten? Wo findetman verlässliche Vordrucke und Formulare? Wie schützt man sich vorMissbrauch? Und wen kann man bei der Erstellung einer solchenVollmacht um Hilfe bitten? Antworten im "WISO"-Tipp.Spion im Wohnzimmer - Datensammler Smart-TVModerne Fernseher sind praktisch, denn dank Internetverbindung haltensie den Nutzer ständig auf dem Laufenden. Das Problem: Sie haltenauch interessierte Firmen darüber auf dem Laufenden, was der Nutzerguckt, was ihn interessiert und wie lange er bei den verschiedenenInhalten bleibt. Diese Informationen sendet der Fernseher unbemerktund ohne Zutun des Nutzers auch an Dritte, mit denen der Zuschauergar nichts zu tun hat. Datenschützer sind alarmiert, wieauskunftsfreudig Smart-TVs sind.Beratung von Online-Apotheken - Vorsicht, Risiken und Nebenwirkungen!WISO checkt Online-Apotheken. Wie gut beraten die Apotheker im Netz?Werden Patienten auf mögliche Wechselwirkungen aufmerksam gemacht undausreichend aufgeklärt?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell