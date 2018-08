ZDF-Programmhinweis / Montag. 27. August 2018

Mainz (ots) -Montag. 27. August 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Bürger auf Staatsbesuch - Große Koalition beendet SommerpauseReportage: Vom Tischler zum Lehrer - Lösen QuereinsteigerLehrermangel?Trends der Caravan-Messe - Heimat im HuckepackJunge Royals: Höhen und Tiefen - Harry und Meghan: 100 Tage EheMontag, 27. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGesundheitstourismus - Für die Behandlung ins AuslandCaravan Salon - Campingtrends - Unterwegs auf der Camping-MesseLeckerer Salat aus Wildkräutern - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierGast: Monika Baumgartner, SchauspielerinMontag, 27. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinHoch hinaus im Thüringer Wald - Unterwegs mit den ZapfenpflückernExpedition Deutschland: Wipfratal - Zufallsbegegnung in ThüringenDie Asternkönigin - Leidenschaft für BlumenMontag, 27. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen Webb100 Tage Harry und Meghan - Ihr Leben nach der TraumhochzeitGerard Depardieu kocht - Mit seiner Tochter in ÖsterreichAxel Prahl und die See - Kinostart "Käpt'n Sharky"Montag, 27. August 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Gesundheitstourismus - Worauf Sie achten müssenFür ein neues Zahnimplantat nach Tschechien, zum Augenlasern in dieTürkei oder zur Kur nach Ungarn - rund 300.000 Deutsche reisenjährlich ins Ausland, um sich dort ärztlich versorgen zu lassen.Tendenz steigend.Die medizinischen Behandlungen im Ausland sind auf den ersten Blickwesentlich günstiger als in Deutschland - und das bei vergleichbarerLeistung. So können Patienten beispielsweise in Osteuropa beimZahnersatz rund 40 bis 70 Prozent einsparen im Vergleich zu einerBehandlung in Deutschland. Dafür nehmen sie weite Wege in Kauf. Diehäufigsten Reiseziele für medizinische Behandlungen sind Polen,Ungarn und Tschechien.Aber wie ist die Nachsorge geregelt, und wer übernimmt die Kosten,wenn es zu unerwarteten Komplikationen kommt? Wenn Fragen derGewährleistung im Vorfeld nicht geklärt wurden, lohnt sich eineBehandlung im Ausland nicht immer, auch wenn der Preis auf den erstenBlick günstig erscheint.Worauf man bei der Auswahl einer Klinik achten sollte, was man imVorfeld mit der gesetzlichen Krankenkasse oder privaten Versicherungbesprechen muss und wo man sich beraten lassen kann, zeigt derWISO-Tipp.Weitere Themen:Dramatischer Lehrermangel - Quereinsteiger müssen Lücken füllenWelches Auto jetzt kaufen? - Strengere Abgasregeln ab SeptemberWie gut arbeiten Fensterreiniger? - WISO testet mit einem LockvogelPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell