ZDF-Programmhinweis / Montag, 27. April 2020

Mainz (ots) -Montag, 27. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerCorona-Update - Die neuesten Zahlen und Fakten Fitness für die Lunge - Einfach mal tief durchatmen Toast Hawaii - Ein Klassiker neu interpretiertGast: Meike Droste, SchauspielerinMontag, 27. April 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinMasken richtig sterilisieren - Worauf es wirklich ankommt Expedition Deutschland: Kiel - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Manuels gebackener Spargel mit LachsMontag, 27. April 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte40 Jahre Freie Republik Wendland - Bürgerbewegung gegen AtomkraftMontag, 27. April 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbHeute Königstag in Holland - Einschränkungen wegen Corona Prominente als Vorbilder - Maskenträger seit Corona-Beginn Leonie Hanne: Porträt - Influencerin in Corona-ZeitenMontag, 27. April 2020, 19.25 UhrWISO Corona spezial Moderation: Marcus NiehavesCorona - Kitas und Schulen - Wann gibt's Entlastung für Eltern? Corona - Sommerurlaub - Was wird dieses Jahr möglich sein?