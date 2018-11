ZDF-Programmhinweis / Montag, 26. November 2018

Mainz (ots) -Montag, 26. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenNach Brexit-Gipfel - Wie geht es weiter in Europa?Reisetipp Prag - Ein vorweihnachtlicher StädtetripAdventskalender für Haustiere - Ein neuer Trend bei TierhalternGäste im Studio:Lilian Klebow, SchauspielerinLEA, SängerinMontag, 26. November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldEin Lebenstraum auf Ischia - Deutsche Ärztin arbeitet in ItalienMontag, 26. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbTabaluga kommt jetzt ins Kino - Gestern war Premiere in MünchenLina bummelt durch Hamburg - In der Heimatstadt des TeeniestarsBonnie Tyler hat ein Herz für Kinder - In Berlin bei einerCharity-GalaMontag, 26. November 2018,WISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Recht auf Reha - Darauf haben Sie AnspruchNach einem Schlaganfall, einer Gelenkoperation oder Krebserkrankungkönnen viele Wochen vergehen, bis man aus dem Krankenhaus entlassenwird. Doch arbeitsfähig ist man dann noch lange nicht. EineRehabilitationsmaßnahme (Reha) kann helfen, wieder fit zu werdenbeziehungsweise mit der Erkrankung besser zu leben.Eine Reha - egal ob ambulant oder stationär - soll die Kraft,Beweglichkeit und Selbstständigkeit der Patienten verbessern undFolgeerkrankungen verhindern.Doch immer wieder kommt es vor, dass die Rentenversicherung oderKrankenkassen den Antrag ablehnen, obwohl der behandelnde Arzt dieReha-Maßnahme empfiehlt. Krankenkassen, die für Rentner, Kinder undJugendliche zuständig sind, lehnen jeden fünften Antrag auf Vorsorgeund Rehabilitation ab - die Rentenversicherung jeden dritten.Wer hat ein Anrecht auf Reha? Worauf ist beim Antrag zu achten? Waskann man tun, wenn er abgelehnt wird? Und wann lohnt der Widerspruch?Das und mehr im WISO-Tipp.Weitere Themen:Teuer oder billig?: Alleskleber - Kleber ohne Lösungsmittel im TestMiese Masche beim Onlineshopping - Abzocke mit "Geisterkonten"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell