ZDF-Programmhinweis / Montag, 24. Juni 2019

Montag, 24. Juni 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenInternet-Anbieter wechseln - Wie man Ärger vermeidetRoséwein im Trend - Der perfekte Wein für den SommerLinsensalat mit Süßkartoffeln - Ein Rezept von Armin RoßmeierGast: Eloy de Jong, SängerMontag, 24. Juni 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteKarten-Diebstahl - Wie können Sie sich schützen?Expedition Deutschland: Mannheim - Gewagte Sprünge mit dem BMX-RadMidsummer Bulli Festival - Treffen der VW-Bus-Fans auf FehmarnMontag, 24. Juni 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Andreas WunnStellenausschreibung zum SPD-Vorsitz - Spitzenmann, Spitzenfrau oderbeides?Bürgermeister-Neuwahl in Istanbul - Die Reaktionen am BosporusGast: Katharina Wackernagel - SchauspielerinMontag, 24. Juni 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag10. Todestag Michael Jackson - Ein legendärer Auftritt im RückblickMontag, 24. Juni 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbTourstart von PUR - Erstes Konzert in MeppenBeatrice Egli liebt Australien - Sängerin erzählt von ihrer Auszeit