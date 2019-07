ZDF-Programmhinweis / Montag, 22. Juli 2019

Mainz (ots) -Montag, 22. Juli 2019, 9.05 UhrVolle Kanne -Service täglichModeration: Ingo NommsenParookaville 2019 - Bericht vom Mega-MusikfestivalHängematten im Check - Ist teuer auch gleich besser?Picknick bei Hitze - Welche Speisen sind geeignet?Gast: Maria Bachmann, Schauspielerin und AutorinMontag, 22. Juli 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBrennpunkt Straße - Die Lust am GaffenExpedition Deutschland: Bremen - Eine Frau hört zuMahlzeit! (1) - Fritten-Toni in OberurselMontag, 22. Juli 2019, 13.00 UghrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisNach Ukraine-Parlamentswahl - Wohin steuert das Land?Wohnungsnot in deutschen Metropolen - Welchen Anteil haben Airbnb undCo.?Instagram-Frühling in China - Künstliche Welt für SelfiesMontag, 22. Juli 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDer Walkman feiert Geburtstag - 40 Jahre Musik mobilMontag, 22. Juli 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPrinz George feiert Geburtstag - Williams Sohn wird sechs Jahre altHeike Makatsch im Kino - Neuer Film "Benjamin Blümchen"Andrea Bergs "Heimspiel" - Großes Musik-Event in AspachPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell