ZDF-Programmhinweis / Montag, 21. Oktober 2019

Montag, 21. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Daniel Fritz, Schauspieler, und Patricia Meeden,SchauspielerinLungenhochdruck - Eine oft übersehene KrankheitSafran aus Thüringen - In Altenburg wachsen kostbare GewürzeEintopf mit Kürbis und Birnen - Ein Rezept von Armin RoßmeierMontag, 21. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinLandtagswahl Thüringen - Marktplatzgespräch: B'90/Die GrünenExpedition Deutschland: Neunkirchen - Leben und Arbeiten in einemHausBeste Junglandwirtin - Magdalena Zelder im PorträtMontag, 21. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagBeate Uhse wäre 100 geworden - Heiße Ware per PostMontag, 21. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSophia Loren wird ausgezeichnet - Europäischer Kulturpreis in WienBill Murray in Rom - Lebenswerk-Preis beim FilmfestMatthias Koeberlin im Porträt - "Die Toten vom Bodensee" um 20.15 UhrMontag, 21. Oktober 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Leben mit BeeinträchtigungWelche Ansprüche haben Sie?Obwohl man es ihnen nicht ansieht, sind sie schwer krank: Sie habenstarke Neurodermitis, Asthma oder Bluthochdruck - Beeinträchtigungen,die nicht offensichtlich sind, aber das Leben der Betroffenen starkeinschränken. Je schwerer sich die Beeinträchtigung auf Alltag undBeruf auswirkt, umso drängender die Frage nach einemNachteilsausgleich - etwa durch den Schwerbehindertenausweis. InDeutschland gilt als schwerbehindert, wer einen Behinderungsgrad vonmindestens 50 attestiert bekommt. Zurzeit sind das rund 7,8 MillionenMenschen. Mit dem Schwerbehindertenausweis erhalten Betroffenefinanzielle Vorteile, wie steuerliche Vergünstigungen, erhöhtenUrlaubsanspruch und besseren Kündigungsschutz. Aber die Zusatzkosten,die chronisch Kranke alltäglich aufbringen müssen, werden dadurchnicht gedeckt. Wie muss bei der Beantragung desSchwerbehindertenausweises vorgegangen werden? Wo gibt es Beratung -und welche Vorteile bringt der Ausweis mit sich? Das und mehrerfahren Sie im WISO-Tipp.Weitere Themen:Thomas-Cook-Insolvenz - Wer wird wie entschädigt?Hotelbewertungen - Schrott mit fünf SternenStraßenbaubeiträge - Schnell mal 30.000 Euro zahlen