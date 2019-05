ZDF-Programmhinweis / Montag, 20. Mai 2019

Mainz (ots) -Montag, 20. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerDer "Volle Kanne"-EU-Check - Spannende Fakten rund um die EUWelches Fahrradschloss gegen Diebe? - Schwierig zu knacken?Dem Grundgesetz sei Dank! - Auch nach 70 Jahren noch so wichtigGäste im Studio:Anne Gellinek, ZDF-KorrespondentinRayk Anders, JournalistMontag, 20. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldJunge Europäer vor der Wahl - Französin in HamburgExpedition Oranienburg - Ein Leben für den FamilienbetriebUnterwegs mit dem WISO-Truck - Stellplatzsuche mit Brummi-FahrerMontag, 20. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald60 Jahre Sicherheitsgurt - Der anfangs unbeliebte LebensretterMontag, 20. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDas Wochenende in Cannes - Iris Berben beim FilmfestivalDie Niederländer auf Reisen - Das Königspaar in SchwerinIngrid Steeger in Bad Hersfeld - Erste Leseprobe für die FestspielePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell