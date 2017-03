ZDF-Programmhinweis / Montag, 20. März 2017

Mainz (ots) -Montag, 20. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenDas Wetter zum Frühlingsanfang - Ausblick mit Meteorologin HornefferWie entsteht das Glück? - Der 20. März ist WeltglückstagRezept für leckere Apfelwaffeln - Fastenspeise von Chefkoch RoßmeierGast im Studio: Judith Holofernes, MusikerinMontag, 20. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteLandtagswahl Saarland 2017 - Marktplatzgespräche: GrüneExpedition Deutschland: Liebenwalde - Im Winterquartier für BooteMobile Tierärztin - Unterwegs für Hunde, Katzen und Co.Montag, 20. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWarum musste Julia Reifer sterben? - Prozess gegen den Freund derFrauMontag, 20. März 2017,17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFrühlingsfrisch mit Alfons Schuhbeck - Bummel über den MarktWilliam und Kate in Paris - Der Prinz und die Herzogin auf ReisenNeues von Ed Sheeran - Interview mit dem MusikerMontag, 20. März 2017,19.25 UhrWISOModeration: Sarah TackeThema:Private Videoüberwachung - Was ist erlaubt?Alle drei Minuten steigen Diebe in Deutschland in Häuser oderWohnungen ein. Allein 2015 gab es rund 170 000 Wohnungseinbrüche, sodie aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik. Anlass für etlicheImmobilienbesitzer, eine Überwachungskamera am und im Haus zuinstallieren. Aber: Ist das ohne Weiteres erlaubt?Generell gilt: Die private Videoüberwachung des eigenen Grundstückesmitsamt des Hauses ist durchaus zulässig. Sobald aber der öffentlicheRaum (Gehweg) oder private Flächen (der Garten des Nachbarn)beobachtet werden, stellt das grundsätzlich eine Verletzung desallgemeinen Persönlichkeitsrechts dar.Aufgrund unterschiedlicher Fallkonstellationen fällt es allerdingsschwer, einer einheitlichen Rechtsprechung zu folgen. Denn dieprivate Videoüberwachung ist oft eine Frage der Interessenabwägung -und es kommt damit auf den Einzelfall an."WISO" sagt Ihnen, welche Regeln für Mieter und Eigentümer gelten.Muss ich darauf hinweisen, dass ich mein Grundstück mit der Kameraüberwache? Wann muss ich die Aufnahmen wieder löschen? Und: Was drohtmir, wenn ich mich nicht an die Vorgaben halte? Das und mehrbeantwortet der "WISO"-Tipp.Teuer oder Billig: Fertigsalate - Wie gut ist Salat aus der Tüte?Einbruchsopfer via Internet - Ein Ex-Einbrecher packt ausPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell