ZDF-Programmhinweis / Montag, 20. Februar 2017

Mainz (ots) -Montag, 20. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichLieferengpässe bei Medikamenten - Was sollten Betroffene tun?Clown-Köpfe mit Vanillecreme - Backen mit Heinz-Richard HeinemannKarnevalskostüme für Kinder - Last-Minute-Kostüme zum SelbermachenGast im Studio: Olaf Henning, SchlagersängerMontag, 20. Februar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernoltePlötzlich Hausbesitzer in Berlin - Hausgemeinschaft kauft WohnhausWrestling-Halle in Kiel - Show-Kampf im HinterhofgebäudeExpedition Deutschland nach Lübtheen - Zu Besuch bei der KleiderbörseMontag, 20. Februar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Nicole Kidman - Film "Lion" neu im Kino"Bibi und Tina 4" im Kino - Filmpremiere in BerlinKönig Harald wird 80Die Norweger feiern GeburtstagMontag, 20. Februar 2017, 19.25 UhrWISOModeration:Stressfrei umziehen - So geht'sMan wechselt den Job, Nachwuchs kündigt sich an oder man trennt sichvom Partner - für einen Umzug kann es viele Gründe geben. Schätzungenzufolge zieht jeder Deutsche etwa alle sieben Jahre um. Im Jahr 2014waren es rund neun Millionen private Umzüge.Fast jeder weiß: Ein Umzug ist anstrengend, kostet Nerven und sehrviel Kraft. Damit aber ein Umzug stressfrei abläuft, bedarf es einergut durchdachten Planung und einer Checkliste. Denn nicht nur alleMöbel müssen von einer Wohnung in die andere transportiert werden,auch an den neuen Telefon- oder Internetanschluss, an denNachsendeantrag oder an den freien Parkplatz für den Transporter mussgedacht werden.Worauf sollte man bei einem Umzug achten? Wie viele Kartons brauchtman für einen Umzug? Wie viele Personen sollten helfen? Worauf sollteman bei einem Umzugsunternehmen achten?Krebserregende Stoffe in Stilltees - WISO findetPyrrolizidinalkaloideWenn die Bausparkasse kündigt - Folgen der Niedrigzinspolitik