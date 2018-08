ZDF-Programmhinweis / Montag, 20. August 2018

Mainz (ots) -Montag, 20. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenBezahlen mit dem Handy - Wie funktionierten "Google Pay" & Co?Elektroroller mieten - Wir testen Service und ReichweiteRuhrtriennale 2018 - Höhepunkte des KulturfestivalsGast im Studio:Kerstin Ott, SängerinMontag, 20. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteRettungseinsatz - Notfallsanitäterin in RufbereitschaftExpedition Deutschland: Großfahner - Der kleine DorfladenStadtführungen in Hamburg - Der Nachtwächter vom KiezMontag, 20. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissClaudia Jung bei den Wölfen - Besuch im WildgehegeProminente Hotelbesitzer - Wohnen wie Til SchweigerSaskia Valencia macht Theater - Komödie mit Thorsten NindelMontag, 20. August 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Wenn Eltern alt werden - So sorgen Kinder vorMit fortschreitendem Alter sind viele Eltern früher oder später aufdie Unterstützung ihrer Kinder angewiesen. Ein plötzlicherSchlaganfall oder eine schleichende Demenz - schnell sind dieSenioren handlungs- und entscheidungsunfähig.Das kann problematisch werden. Denn in Deutschland vertretenerwachsene Kinder oder Ehepartner nicht automatisch die Interessenihrer Angehörigen. Tochter oder Sohn können beispielsweise nichteinfach so für die handlungsunfähigen Eltern sprechen undBankgeschäfte oder den Schriftverkehr mit Behörden und Versicherungenerledigen. Das geht nur, wenn etwa eine Vorsorgevollmacht vorliegt,in der sie zu Bevollmächtigten ernannt worden sind. Ansonstenbestimmt der Staat einen gesetzlichen Betreuer, der in Zukunft überdas Leben der Eltern mit entscheidet.Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sichernalle Betroffenen medizinisch, rechtlich und finanziell ab. Doch waskommt auf Kinder zu, wenn sie die Vormundschaft für die Elternübernehmen?WISO zeigt, welche Rechte und Pflichten man dabei hat und welcheVorsorgepakete sinnvoll sind.Weitere Themen:Mit E-Games Geld verdienen - Profi-Gamer Dario Wünsch im GesprächGefahr durch Poolpumpen - Unterwegs mit einem PoolinspektorWie steht's um Griechenland? - Steuerfahnder im Einsatz in AthenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell