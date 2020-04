ZDF-Programmhinweis / Montag, 20. April 2020

Mainz (ots) -Montag, 20. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenBlinde in der Corona-Krise - Eine besondere Herausforderung Leckeres Geschnetzeltes vom Lamm - Rezept-Idee von Chefkoch Roßmeier Was kann man gegen Sodbrennen tun? - Brennen in Magen und SpeiseröhreGast: Peter Brings, Sänger der Band "Brings"Montag, 20. April 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldSpielen mit Abstand - Balkon-Bingo in Köln Expedition Deutschland: Bremen - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Verenas FajitasMontag, 20. April 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy Ishag90 Jahre Tiefkühlkost - Revolution der LebensmittelindustrieMontag, 20. April 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbTopmodels einst und jetzt - Blick in Fotoalben Charity-Konzert mit Lady Gaga - "One World: Together At Home"Montag, 20. April 2020, 19.25 UhrWISO Moderation: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Sport im Alltag - So bleiben Sie fitSport hält fit, gesund und macht glücklich. Aber der Terminkalender ist schon übervoll. Neben Job und Familie bleibt einfach keine Zeit für den sportlichen Ausgleich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt rund 2,5 Stunden moderates Training in der Woche. Selbst schnelleres Spazierengehen oder die Fahrt zur Arbeit mit dem Rad an mehreren Tagen in einer Woche sollen sich positiv auf die Gesundheit auswirken.Die Sport-Angebote sind vielfältig, sodass eigentlich für jeden etwas dabei sein sollte: vom Fünfminuten-Yoga im Internet bis zum Betriebssport in der Mittagspause. Man kann allein im Fitnessstudio trainieren, im Verein in der Gruppe oder gezielt mit einem Trainingspartner Sport treiben. Unterstützt von digitalen Trainingsbegleitern wie Fitnesstrackern oder interaktiven Trainingsplänen. Aber wann passt das in den Alltag?Nur eine Frage des Zeitmanagements - oder steckt mehr dahinter? Wie sich Beruf, Privatleben und Sport miteinander vereinbaren lassen, klärt der WISO-Tipp.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4573887OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell