ZDF-Programmhinweis / Montag, 18. Juni 2018

Mainz (ots) -Montag, 18. Juni 2018, 19:20 UhrZDF spezialAsylstreit in der Union - Machtkampf zwischen CDU und CSUModeration: Matthias FornoffDer Asylstreit von CDU und CSU bleibt auch nach denVorstandssitzungen beider Parteien ungeklärt. Nach Vertagung derEntscheidung sendet das ZDF heute Abend ab 19:20 Uhr ein "ZDFspezial".Dazu spricht Matthias Fornoff mit der Politikwissenschaftlerin AndreaRömmele über den schwelenden Konflikt innerhalb der Schwesterparteienund mit dem CDU-Europapolitiker Elmar Brok über die Möglichkeiteneiner europäischen Lösung in der Flüchtlingspolitik.Worum geht es im Asylstreit in der Union? Warum ist das Verhältnisder Unionsparteien so zerrüttet? Was bezweckt BundesinnenministerSeehofer mit seinem "Masterplan" in der deutschen Flüchtlingspolitik?Was genau überprüft die Bundespolizei an der Grenze, und was sollsich zukünftig ändern? Und welche Konsequenzen könnte derUnionsstreit für Europa haben?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell