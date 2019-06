ZDF-Programmhinweis / Montag, 17. Juni 2019

Mainz (ots) -Montag, 17. Juni 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGutes und sicheres Wohnen im Alter - Welche Möglichkeiten gibt es?Zanderfilet mit Frühlingsgemüse - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierGrünes fürs Dach - Wie funktioniert Dachbegrünung?Gäste: Vince Ebert, Physiker und KabarettistEric Mayer, ModeratorMontag, 17. Juni 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDie Geschichte zu 150 Jahren Kaugummi - In aller Munde oder untermSchuhMontag, 17. Juni 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMTV Movie Awards - Verleihung in Los AngelesWillem-Alexander bei der Queen - Der König bekommt einen OrdenSimone Rethels 70. Geburtstag - Feier vom Wochenende in StuttgartMontag, 17. Juni 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Wohnen im Alter - Was Sie beachten müssenDie heutige Generation 60 plus ist deutlich fitter als die vorherigeund hat im Alter andere Vorstellungen, was das Wohnen und dieVersorgung betrifft. Dabei geht es den Senioren laut Umfragen vorallem darum, möglichst lange selbstbestimmt und selbstständig zubleiben, möglichst aber nicht alleine und ganz ohne Hilfe.Die meisten möchten im eigenen Zuhause alt werden. Allerdings sindimmer mehr Senioren auch offen für neue Wohnformen. Neben demklassischen Pflegeheim gibt es inzwischen mehr als ein DutzendMöglichkeiten, etwa Mehrgenerationenhäuser oderSenioren-Wohngemeinschaften.Doch welche Wohnform eignet sich für wen? Welche Vor- und Nachteilegibt es? Worauf ist bei der Auswahl zu achten, und wie sieht's mitden Kosten aus?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell