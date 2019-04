ZDF-Programmhinweis / Montag, 15. April 2019

Mainz (ots) -Montag, 15. April 2019Volle Kanne -Service täglichModeration: Eva MühlenbäumerGebrauchte Wohnwagen - Worauf beim Kauf zu achten istParents for Future - Jetzt demonstrieren auch die ElternFord Capri wird 50 - Wir würdigen das KultautoGast: Anna König, SchauspielerinMontag, 15. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinLeben im Funkloch - 50 Orte in Brandenburg ohne EmpfangExpedition Eydelstedt - Skurriles am WegesrandKüchenträume: Parmesan-Häppchen - Rezepte mit Rote Bete und AvocadoMontag, 15. April 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Andreas WunnDas Ende vom Endlager? - Steht Gorleben vor dem Aus?Flüchtlinge auf Samos - Schwieriges Leben im LagerMatula ermittelt auf Mallorca - Claus Theo Gärtner zu GastMontag, 15. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagKaufhauserpresser Dagobert spricht - Vor 25 Jahren wurde erfestgenommenMontag, 15. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissEmilia Schüle ganz romantisch - Dreharbeiten mit Edin Hasanovic"Paramour"-Premiere in Hamburg - Das neue Musical mit Cirque duSoleilDesiree Nosbusch vor der Kamera - Neue Staffel von "Bad Banks"Montag, 15. April 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp:Wohnwagen gebraucht kaufen - Schnäppchen oder Kostenfalle?Camping liegt im Trend. Rund 70.000 Wohnmobile und Wohnwagen wurden2018 in Deutschland neu zugelassen - mehr als jemals zuvor.Wohnmobile liegen deutlich vorne, auch wenn sie in Anschaffung undUnterhalt in der Regel teurer sind als der genügsame Wohnwagen. DasPraktische zudem am Gespann: Man ist mit dem Auto vor Ort flexibel.Viele, insbesondere junge Familien, liebäugeln mit einem gebrauchtenWohnwagen. Er ist bezahlbar, und man kann erst einmal testen, ob derUrlaub mit Caravan für einen selbst geeignet ist. Eine Neuanschaffungist kostspielig. Interessierte sollten sich in jedem Fall im Vorfeldentscheiden, was am besten zu ihnen und ihrem Budget passt.Es gibt viele Fragen: Worauf muss ich beim Kauf achten? Schnäppchensind selten, da heißt es aufpassen: Insbesondere in verstecktenBereichen lauern Fallen. Schimmel, Hagelschäden oder Löcher in derAußenwand machen dann den Spaß am Schnäppchen kaputt. Und was ist zubeachten beim Kauf von privat? Welche Vorteile hat der Kauf beimHändler? Was sollte alles im Kaufvertrag stehen? Oder lohnt sich zuAnfang eher die Miete? Das und mehr im WISO-Tipp.Weitere Themen:Kirchenkollekte per EC-Karte - Bargeldloses Alltagsleben in SchwedenDer WISO-Truck unterwegs in Schweden - Grenzkontrollen trotz SchengenDie neuen Flitzer: E-Scooter im Test - Vor- und Nachteile imStraßenverkehrPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell