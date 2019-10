ZDF-Programmhinweis / Montag, 14. Oktober 2019

Mainz (ots) -Montag, 14. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenErnährungstrend Intervallfasten - Wie funktioniert das?Lernen durch ein Fernstudium - Von zu Hause aus studierenWie Akupunktur helfen kann - Wann die kleinen Nadeln sinnvoll sindGast: Prof. Dr. Andreas Michalsen, ErnährungsmedizinerMontag, 14. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteGeisterzug durch Thüringen - Passagiere erst ab NiedersachsenExpedition Deutschland: Dülmen - Ein Leben für GlanzbilderDorfkinder: Mareike - Angekommen in der neuen FamilieMontag, 14. Oktober 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisDie Queen und der Brexit - Eröffnungsrede im britischen OberhausProtestmarsch nach Bonn - Bauern-Demo gegen das AgrarpaketAch, du dickes Ding! - Europameisterschaft im KürbiswiegenMontag, 14. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald150 Jahre Alpenverein - Faszinierende BergweltMontag, 14. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbThomas Kretschmann als Fotograf - Ausstellungseröffnung in BerlinNeues von Frank Zander - Bummel durch Berlin-NeuköllnHaakon und Mette-Marit in Düsseldorf - Das Kronprinzenpaar auf ReisenMontag, 14. Oktober 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Fernstudium - So finden Sie das richtige AngebotNoch einmal was Neues anfangen, neue Perspektiven entwickeln odereinfach Wissen vertiefen. Immer mehr Menschen interessieren sich fürein Fernstudium. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl derStudierenden tatsächlich verdoppelt. Denn das Fernstudium ist einegute Möglichkeit, sich neben Job und Familie oder einfach nur orts-und zeitunabhängig weiterzuentwickeln.Zahlreiche private Fernhochschulen und die einzige staatlicheFernuniversität Hagen bieten ein kaum überschaubares Angebot. Aberwelches passt zu den eigenen Bedürfnissen? Wie läuft so einFernstudium eigentlich ab? Für wen kommt es infrage? Was sind dieVor- und Nachteile? Und worauf gilt es bei der Auswahl zu achten? Dasund mehr im WISO-Tipp.Weitere Themen:Der Preis des Billigfliegens - Wie Kabinenpersonal ausgenutzt wirdLebensmittelfälschern auf der Spur - Gepanschter Honig - teuerverkauftStrom-Wechselassistenten im Check - Wie Sie einfach Geld sparenkönnenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell