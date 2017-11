ZDF-Programmhinweis / Montag, 13. November 2017

Mainz (ots) -Montag, 13. November 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenWeiter Ärger mit dem Diesel - Wenn man nicht umrüsten lassen willAdventskränze selbstgestalten - Bald beginnt der AdventAqua-Fitness 2.0 - Neuste Trends für den Sport im WasserLeckere Gemüselasagne - Ein Rezept von Chefkoch RoßmeierGast im Studio: Sebastian Ströbel, SchauspielerMontag, 13. November 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteNeue Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen - Neues Filmmaterial sollhelfenWas tun bei Blechschäden? - Zettel oder Polizei holen?Expedition Hagen - Glücklich in der GroßfamilieMontag, 13. November 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHugh Grant in Berlin - Premiere von "Paddington"Interview mit Heidi Klum - Modische Vorweihnachts-PartyMTV-Party in London - Verleihung der European Music AwardsMontag, 13. November 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Energetische Sanierung - Wie sich der Umbau fördern lässtDurch die Fenster zieht es. Fassade und Dach müssen dringend gedämmtwerden. Und der Heizkessel schluckt viel zu viel Öl. Fazit:Energie-Verbrauch und -Kosten schießen von Jahr zu Jahr in die Höhe.Wer seine Immobilie energetisch sanieren lässt, schont auf langeSicht nicht nur den Geldbeutel. Auch der Umwelt ist damit geholfen.Ein Beispiel: Je nach Maßnahme können Eigentümer zum Beispiel dieHeizkosten bis zu 20 Prozent senken. Die Amortisationszeit liegt inder Regel zwischen sieben und zehn Jahren. Das lohnt sich.Die Faustregel: Je näher das Gebäude dabei dem Neubaustandard kommt -dem Effizienzhaus 100 - oder diesen sogar übertrifft, desto höher dieFörderung. Allerdings: Eine solche energetische Sanierung ist oft mithohen Kosten verbunden.Dazu stellt zum Beispiel der Bund über die KfW-Bank und das Bundesamtfür Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umfangreiche Fördermittelbereit, um entsprechende Investitionen stemmen zu können - ebensoLänder, Kommunen oder die örtlichen Energieversorger.WISO sagt, wie man die Modernisierung eines Hauses am besten angeht:Wie beantragt man umfangreiche Fördermittel in Form von Zuschüssenund Krediten von Bund, Ländern und Kommunen sowie von privatenEnergieversorgern - wo lauern dabei Stolperfallen? Welche Bedingungenmüssen Eigentümer bei der Förderung erfüllen? Und: Was sind diegrößten Sanierungsirrtümer? Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp.Weitere Themen:Pflegenotstand - Welche Pläne haben die Parteien?Live-TV unterwegs - Anbieter im TestBahntickets - Abzocke dubioser Online-AnbieterPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell