ZDF-Programmhinweis / Montag, 12. Juni 2017

Montag, 12. Juni 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenUrlaub von der Pflege - Welche Ansprüche haben Pflegende?Fledermäuse in Not - Ihr Lebensraum ist bedrohtTag gegen die Kinderarbeit - Ein Experte schildert die SituationJubiläum: 200 Jahre Fahrrad - 1817 erfand Karl Drais das FahrradGast im Studio:Michael Patrick Kelly, Sänger und MusikerMontag, 12. Juni 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMückenplage am Ammersee - Kampf gegen MückensticheProtest gegen Moscheebau in Erfurt - Einige Anwohner wehren sichdagegenExpedition Bremen: Stresemannstraße - Vom Mauern zu KFZ-SchildernMontag, 12. Juni 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNaomi Campbell in Wien - Stargast beim Life BallMit Nicole auf Mallorca - Neues von der SchlagersängerinMusik von Jimi Blue Ochsenknecht - Erstes Album auf Deutsch