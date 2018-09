ZDF-Programmhinweis / Montag, 10. September 2018

Mainz (ots) -Montag, 10. September 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer, Dunja Hayali, Mitri SirinAktionäre gegen VW - Auftakt des MusterverfahrensTag des offenen Denkmals - Ein Blick hinter die KulissenService: Gleitsichtbrillen - Alternative zu BrillenwirrwarrMontag, 10. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenWenn Eltern auf ihr Handy starren - Das stört dieEltern-Kind-BeziehungMit eisiger Kälte heilen - Was die Kryotherapie versprichtSuizid in der Familie - Angehörige lernen, damit umzugehenGast im Studio:Jimi Blue Ochsenknecht, SchauspielerMontag, 10. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinNotarzt in den Alpen - Einsatz für Air Zermatt"Waldspaziergänge" im Hambacher Forst - Vor der geplanten Rodung imOktoberExpedition: Bad Liebenzell - Ein Traumhaus in EigenregieMontag, 10. September 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldSteffi Graf: Rückblick, Vor 30 Jahren - Erster deutscher Grand +Golden SlamMontag, 10. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbGeburtstagsfeier für Artur Brauner - Prominente Gäste feiern inBerlinEin Preis für Wolfgang Joop - Designer bekommt den Vienna AwardMandy Capristo auf der Musical-Bühne - Neue Prinzessin bei "Aladdin"Montag, 10. September 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Schulangst - Wie Eltern Kindern helfen könnenEigentlich sollte sie Kindern und Jugendlichen Spaß machen - manchenist sie jedoch ein Graus: die Schule. Schulangst ist ein weitverbreitetes Phänomen in Deutschland, etwa jedes fünfte Kind istzumindest phasenweise betroffen - Mädchen weitaus häufiger alsJungen. Oft wird das Problem von den Familien verdrängt - aus Angst,sich und dem Kind eine Blöße zu geben. Oder es wird erst gar nichterkannt.Denn Schulangst äußert sich oft zunächst durch unspezifische Symptomewie Kopf- oder Bauchschmerzen. Ein solches Schulvermeidungsverhaltenmit vermehrten Fehlzeiten kann letztlich in einen Teufelskreisführen. Die Rückkehr in den geregelten Schulalltag wird so zunehmenderschwert. Die Angst vor der Schule steigt.Die Ursachen von Schulangst sind vielfältig: Leistungsdruck, Mobbing,systemische Probleme. Aber es gibt auch vielfältige Lösungsansätze.Der WISO-Tipp zeigt die häufigsten Störfelder und erklärt, welcheAnlaufstellen und präventiven Maßnahmen helfen können.10 Jahre Lehman-Pleite - Zinsen, Aktien und ÄngsteWasserschaden - Wenn der Handwerker nichts findetDieselfonds - Warum manche Kommunen leer ausgehenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell