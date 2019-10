ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 9. Oktober 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 9. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine Krüger30 Jahre Friedliche Revolution - Blick zurück auf den MauerfallMedikamente im Straßenverkehr - Beruhigungsmittel sind eine GefahrAlternativen zum Plastikbecher - Welche Mehrweg-Optionen gibt es?Gäste: Ella Endlich, SängerinThe Clairvoyants, Mental-Magier-DuoMittwoch, 9. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagOktoberfest in Münster -Wiesn-Stimmung in WestfalenMittwoch, 9. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbAndrea Sawatzki vor der ZDF-Kamera - Dreharbeiten in BerlinEva Longoria im Mutterglück - Die stolze Mutter im InterviewKate Moss ist zurück - Das Comeback des ModelsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell