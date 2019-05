ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 8. Mai 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 8. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenProbleme in der Pflege - Welche Rechte haben Pflegebedürftige?Blumenversender im Test - Wer liefert pünktlich und gut?30 Jahre Gameboy - Rückblick auf Tetris, Mario und Co.Gäste im Studio:Suzi Quatro, MusikerinVolker Rosin, KinderliedermacherMittwoch, 8. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinDer Fall Maria - Prozess um verschleppte 13-JährigeExpedition Deutschland: Grimma - Familienprojekt CampingplatzKüchenträume: Apfel-Himbeer-Cupcakes - Rezept zum MuttertagMittwoch, 8. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldMaria war fünf Jahre verschwunden - Begleiter angeklagtMittwoch, 8. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFototermin mit August Wittgenstein - Mit dem Schauspieler amTegernseePremiere mit Natalia Wörner - "The Love Europe Project" in BerlinPrinz Charles und Camilla in Leipzig - Tag zwei desDeutschland-BesuchsMittwoch, 8. Mai 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperAllah in der Arktis - Die nördlichste Moschee der WeltUnheilige Allianz in Europa - Familie, Kirche, VaterlandE-Scooter erobern Europa - Rollen durch die Stadt der LiebePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell