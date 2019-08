ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 7. August 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 7. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Alexander Klaws, Musical-StarUrheberrecht im Netz - Was darf ich im Internet posten?Reisetipp Bad Salzungen - Spaß und Entspannung in ThüringenKinder vegan ernähren - Gesund oder gefährlich?Mittwoch, 7. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteWindrad-Montage - Arbeiten in 160 Metern HöheExpedition Deutschland: Armsheim - Steinmetz Markus GeilDragster-Rennfahrer - Pierre Wolf liebt die GeschwindigkeitMittwoch, 7. August 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldSüdseefeeling im Norden - Unterwegs auf dem CampingplatzMittwoch, 7. August 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissESC-Star Mahmood in Berlin - Interview mit dem MusikerBeatrice Richter auf der Bühne - Theater-Premiere mit TochterMittwoch, 7. August 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDie USA und der Waffenwahn - Scharfe Waffen, starke LobbyFreiheitskampf in Hongkong - Die Wut der JugendMit Vollgas an die Adria - Die Balkan-RallyePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell