ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 3. Juni 2020

Mittwoch, 3. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Eva MühlenbäumerUrlaub im Wohnmobil - Die Branche erlebt einen Boom Suzi Quatro wird 70 - Die Rocklegende feiert Geburtstag Liebstöckel-Piccata - Ein Rezept von Mario KotaskaGast: Claudia Kemfert, WirtschaftswissenschaftlerinMittwoch, 3. Juni 2020, 12.10 UhrdrehscheibeExpedition Berlin-Schöneberg - Kaffee mit Prinz AkinMittwoch, 3. Juni 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy IshagEin Ponyhof auf Mallorca - Andreas Auswanderertraum in GefahrMittwoch, 3. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissGespräch mit Til Schweiger - Neues Projekt Schweinsteiger-Doku Ute Lemper singt Marlene Dietrich - Neuinterpretation alter SongsMittwoch, 3. Juni 2020, 20.15 UhrAktenzeichen XY Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Moderation: Rudi CerneAnschlag auf hohen Polizeibeamten Vor dem G20-Gipfel kommt es in Hamburg zu mehreren Brandanschlägen. Ziel unter anderem ein hoher Polizeiführer. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen."Pink Panther" lassen grüßen Mit Kalaschnikows und Revolvern rauben vier maskierte Täter ein Juweliergeschäft aus. Die Räuber hinterlassen pinkfarbene Handschellen, ein Hinweis auf die "Pink Panther"-Bande?Tödlicher Besuch Ein Mann hat es sich mit seinen Katzen vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Sein Mörder schleicht durch eine offene Tür ins Haus und greift ihn unvermittelt an. Es kommt zum Kampf.Pistolen-Mann auf Beutezug Feierabend in einer Firma für Verpackungsmaterialien. Der Inhaber macht die letzten Abrechnungen. Er ist fast fertig, als ein Mann auftaucht - und eine Pistole auf ihn richtet.Der XY-Preis 2020 Es ist heiß: Deshalb fährt ein Mann mit geöffneten Fenstern auf einer Landstraße. Plötzlich hört er ein Wimmern. Er wendet - und verhindert kurz darauf eine Vergewaltigung.