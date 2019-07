ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 3. Juli 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 3. Juli 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr),Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Streit um EU-Spitzenposten - Verhandlungen laufen weiterDeutscher IS-Unterstützer in Syrien - Darf Fabian G. zurückkehren?Hilfe zur Selbsttötung - BGH verhandelt in zwei FällenSka Keller, Grünen-Politikerin - Neue Präsidentin des EU-Parlaments?Gast: Prof. Sabine Andresen, Bertelsmann-Studie zu KinderarmutMittwoch, 3. Juli 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerReiseversicherung - Welchen Policen sind sinnvoll?Gefängnis-Seelsorge - Ein emotional anspruchsvoller BerufKartoffel-Ragout - Ein Rezept von Armin RoßmeierGäste:Anouschka Renzi, SchauspielerinAlice, SängerinMittwoch, 3. Juli 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldStudent erfindet neues Flugzeug - Das "Fliegende V"Expedition: Hamburger Nächte (3) - Echte Billstedter Jungs#unserefreiheit - Hebamme AngelikaMittwoch, 3. Juli 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAuswanderin in Südafrika - Deutsche Buchhandlung in KapstadtMittwoch, 3. Juli 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissBesuch bei Wolfgang Joop - Fitting für neue KollektionDie Fantastischen Vier in München - Interview mit den MusikernHaute Couture von Armani - Große Design-Show in ParisMittwoch, 3. Juli 2019, 22.15 Uhrauslandsjournal spezialVon Freiheitskämpfern und Patriotenmit Antje PieperDie Bilder von nationalen Aufmärschen gingen um die Welt: Junge Polenmarschieren durch Warschau, eingehüllt in weiß-rote Flaggen, dieNationalhymne singend. Sie fordern "Polen den Polen". Ein Teil vonPolens Jugend radikalisiert sich. Ein Drittel der Jugendlichenbezeichnet sich selbst als rechts. Aber was heißt das eigentlich? Wietickt Polens Jugend?In einem "auslandsjournal spezial" reist Antje Pieper durchs Land undbegegnet einer postkommunistischen Generation: Für diese Generationsind die einst von den Großeltern erkämpften Freiheiten längstselbstverständlich, in einer globalisierten Welt sehnen sich vielenach Ordnung und Sicherheit. Kirche, konservative Werte, Traditionspielen eine wichtige Rolle.Die Reise führt Antje Pieper nach Lublin, wo sie Mitglieder derpolnischen Freiwilligenarmee trifft, die zur Landesverteidigungregelmäßig militärische Übungen abhalten. In Warschau geht sie aufeiner Demonstration der rechtsnationalen Parteien der Frage nach,warum so viele junge Polen auf die Nation pochen, und in Danzigtrifft sie Magdalena Adamowicz, die Witwe des ermordetenBürgermeisters, die die Auswüchse von Hass und die Hetze im Land auftragische Weise erleben musste.Auf ihrer Reise besucht Antje Pieper auch das polnische Topmodel AnjaRubik, die ein Buch über Sexualerziehung geschrieben hat und einUmdenken im erzkatholischen Polen fordert. In den polnischen Schulenwird keine Sexualkunde, sondern "Vorbereitung auf das Familienleben"unterrichtet.ZDF-Korrespondentin Natalie Steger porträtiert den Vorsitzenden derrechtskonservativen PIS-Partei, Jaroslaw Kaczynski, der einenantidemokratischen Kurs einschlägt, indem er Polens Presse und Justizmit eigenen Parteimitgliedern besetzen will.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell