ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 3. April 2019

Mittwoch, 3. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerFrauenhäuser in Not - Auf der Suche nach Hilfe abgewiesenGeschnetzeltes mit Frühlingsgemüse - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierPolyarthritis bei Kindern - Entzündungen in den GelenkenGast im Studio:Annett Louisan, SängerinMittwoch, 3. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteFrühlingsdom in Hamburg - Unterwegs mit den SanitäternExpedition Deutschland: Hannover - Leben am Rande der StadtEin Tag als Entrümplerin - Ein KnochenjobMittwoch, 3. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDeutsche Auswanderer in Thailand - Frank betreibt Gästehaus in KhaoLakMittwoch, 3. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissGisele Bündchen in Hamburg - Model stellt neues Buch vorParis Jackson wird 21 - Kindheit im Rampenlicht