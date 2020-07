ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 29. Juli 2020

Mainz (ots) -Mittwoch, 29. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenTipps für die Steuererklärung - Infos vom Bund der Steuerzahler Fructoseintoleranz - Tipps von Brigitte Bäuerlein Gyros-Schichtbraten - Kochen mit Armin RoßmeierGast: Katja Weitzenböck, SchauspielerinMittwoch, 29. Juli 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Lissy IshagXXL-Holz- und Gartenfachhandel - Auslieferung im Akkord Expedition: "Wir bleiben hier" (3) - Paddeln zwischen Kahla und Jena Küchenträume - Nieves frittierter SeeteufelMittwoch, 29. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy IshagDeutsche Auswanderer - Fabian und Gabi auf MallorcaMittwoch, 29. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissPoolspaß der Promis - Abkühlung an heißen Sommertagen Joel Brandenstein am Tegernsee - Ein Tag mit dem ShootingstarMittwoch, 29. Juli 2020, 22.15 Uhrauslandsjournal Moderation: Antje PieperAmerika in Angst - Truppen, Trump und Tränengas Melbourne und die zweite Corona-Welle - Das Trauma der Traumstadt Flüchtlingsdrama in Syrien - Zwischen Krieg und Corona Sommerferien in Russland - Moskau statt MarbellaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4663905OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell