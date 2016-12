ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 28. Dezember, und Donnerstag, 29. Dezember 2016

Mainz (ots) -ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 28. Dezember, und Donnerstag, 29.Dezember 2016Mittwoch, 28. Dezember 20169:05 UhrVolle Kanne WinterzauberAus Garmisch-PartenkirchenModeration: Ingo Nommsen"Volle Kanne" nimmt Sie mit aufs Eis. Moderator Ingo Nommsen begrüßtam Frühstückstisch Denise Biellmann. Der Eiskunstlauf-Star erzähltvom harten Weg zum Erfolg.Außerdem erklärt sie, warum eine Pirouette nach ihr benannt ist. DieSchweizerin coacht während der Sendung ZDF-Moderator Florian Weiss("Leute heute"). Er will in 90 Minuten einen Eiskunstlauf-Trickerlernen.Auch Popsängerin Victoria Swarovski frühstückt bei uns. Die"Supertalent"-Jurorin stammt aus einer berühmten Familie, lebtaber ganz bodenständig. Die 23-Jährige gewann die letzte"Let's-Dance"-Staffel - mit Fleiß, Können und Natürlichkeit hat siedie Herzen der Zuschauer erobert.Musik kommt von Nick Howard. Der britische Singer-Songwriter performtseinen aktuellen Hit. Außerdem bei "Volle Kanne": derEiskunstlauf-Nachwuchs vom SC Riessersee. Und ein TÜV-Experteerklärt, was beim Kauf von Schlittschuhen und Schlitten zu beachtenist.12:10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteZollkontrolle am FlughafenÜberraschendes und VerbotenesExpedition Deutschland: TüttlebenEine PatchworkfamilieDer Traum vom AuswandernEine Safran-Farm bei Marrakesch17:10 Uhrhallo deutschland Emotionen 2016Mit Sandra Maria Gronewald und Lissy IshagNach drei Jahren wieder im Doppelpack: Sandra Maria Gronewald undLissy Ishag präsentieren gemeinsam die ungewöhnlichsten Geschichtendes Jahres in "hallo deutschland Emotionen 2016".Ihr Studiogast ist Lutz van der Horst. In diesem Jahr sorgte er füreine echte Überraschung. Der Comedian (41) aus der "heute-show" kannzwar nicht singen, hatte aber auf einer Opernbühne den härtestenAuftritt seiner Karriere. Außerdem: Clueso (36) im Interview.Der populäre deutsche Sänger startete in diesem Jahr einen Neuanfang- nicht nur musikalisch, auch privat. Und: ein kleiner Held ganzgroß. Nils (10) entdeckte einen verletzten Mann, organisierte Hilfein letzter Minute und rettete ihm damit das Leben. Zivilcourage, vonder sich Erwachsene eine Scheibe abschneiden können.2016, was für ein Jahr: Die Angst ist näher gerückt, auch inDeutschland. Elmar Theveßen, ZDF-Terrorismusexperte, erzählt, wie erdie Tage des Terrors erlebt hat. Er schaut zurück und erklärt, wiegefährdet wir wirklich sind. Außerdem: Achterbahn fahren alsRückentherapie und zwei Dönerbuden streiten um einen Namen.Donnerstag, 29. Dezember 20169:05 UhrVolle Kanne WinterzauberAus Garmisch-PartenkirchenModeration: Ingo Nommsen"Schöner fliegen" ist das Motto kurz vor Silvester.Extrem-Skifahrerin Sandra Lahnsteiner ist keine Abfahrt zu steil,kein Sprung zu weit.Mit "Volle Kanne"-Moderator Ingo Nommsen spricht sie über ihreSportart, die dann gefährlich wird, wenn Erfahrung und Wissen fehlen.Mit großen Sprüngen kennt sich auch der ehemalige Skispringer JensWeißflog bestens aus.Der Weltmeister und Olympiasieger ist in der DDR aufgewachsen und warin beiden deutschen Staaten erfolgreich. Er hat bestimmt viele Tippsfür ZDF-Moderator Florian Weiss ("Leute heute") - der hat sich beieinem Skisprung-Training nämlich viele blaue Flecken geholt. Kurz vorSilvester stellt "Volle Kanne"-Chefkoch Armin Roßmeier ein bayerischinspiriertes Menü vor - ganz einfach zum Nachkochen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell