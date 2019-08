ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 28. August 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 28. August 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christiaqn Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Strukturwandel in Braunkohlegebieten - Gesetzentwurf im KabinettFake News im Netz - Wie Falschmeldungen Einfluss nehmenRegierungskrise Italien - Wie geht es weiter?Gäste: Alice Weidel, AfD, StrukturstärkungsgesetzWerner Schwarz, Bauernverband zu DüngeverordnungMittwoch, 28. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerManipulation im Internet - Wer publiziert die Fake News?Was blüht denn da? - Pflanzenbestimmung mit dem SmartphoneRoboter-Kochen - In Düsseldorf kocht der AutomatGast: Michaela May, SchauspielerinMittwoch, 28. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGefahren durch Waldbrände - Ursachen und VerhaltenZweiradkontrolle in Hamburg - Rotlichtsünder und FalschfahrerExpedition Deutschland: Berlin - Hausdame im Erotikmassage-SalonMittwoch, 28. August 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshaqDas Glück dieser Erde - Die Pferdeflüsterin von der AlgarveMittwoch, 28. August 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFilmfest in Venedig startet - Pressekonferenz mit Catherine DeneuveSebastian Koch am Filmset - Dreharbeiten für "Shadowplay"Mittwoch, 28. August 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperCamping auf der Krim - Urlaub zwischen Strand und SanktionenLondons Kampf gegen das Verbrechen - Messermorde in GroßbritannienKampf um Kaschmir - Das Leben auf dem PulverfassPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell