ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 25. Januar 2017

Mainz (ots) -Mittwoch, 25. Januar 2017, 0:45 Uhrauslandsjournal - die dokuGeheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter FührerFilm von Anthony DufourDeutsche Bearbeitung: Roberto AramayoEr ist allgegenwärtig und äußerst rätselhaft: Kim Jong Un, NordkoreasMachthaber. 2011 beerbte er seinen verstorbenen Vater, als dritterMachthaber der Kim-Dynastie in Folge.Kim wurde in der Schweiz ausgebildet, ging auf eine öffentlicheSchule, soll ein fleißiger und ehrgeiziger Schüler gewesen sein, derviel Spaß am Basketball hatte. Die Hoffnung: Mit ihm als Nachfolgerseines Vaters könnte sich das Land dem Westen vorsichtig öffnen.Doch in Wirklichkeit verschärfte sich seit seiner Machtübernahme dieNordkorea-Krise. Nach mehreren Atomwaffentests erklärte sich das Land2012 selbst zur Atommacht. Der UN-Sicherheitsrat verhängte danachSanktionen, das Regime provozierte weiter mit Militärmanövern undAtomtests.Auch im familiären Umfeld ging Kim Jong Un mit harter Hand gegenKritiker vor. So ließ er 2013 seinen Onkel Jang Song-Thaek wegenangeblicher Umsturzversuche hinrichten. Auch seine Tante verschwand -unklar ist, ob sie das Schicksal ihres Mannes teilt oder ob sieSelbstmord beging.Die Versuche des Westens, eine Annäherung mit dem Regime zu erzielen,schlugen bislang alle fehl. Einzig der amerikanische Basketball-StarDennis Rodman sollte mit skurrilen Besuchen in Pjöngjang zeigen, dassder Diktator ein Mann zum Anfassen ist.Die Dokumentation "Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafterFührer" zeigt das Bild eines Mannes, der sein Land immer wenigerabschirmen und abschotten kann, aber trotzdem keine Verhandlungen mitdem Westen will. Der Autor Anthony Dufour berichtet auchPersönliches, so beispielsweise über die Freundschaft Kims zu einemjapanischen Koch oder über die bewusst inszenierte Ehe mit derSängerin Ri Sol-Ju. Die Dokumentation befragt außerdem Zeitzeugen undExperten und gibt exklusive Einblicke in das Leben des wohlrätselhaftesten Diktators der Welt.