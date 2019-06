ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 24. Juli 2019

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 24. Juli 2019, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöst - SpezialWo ist mein Kind?Moderation: Rudi CerneMarvin KonsogMarvin (14) wohnt in einer betreuten Wohngruppe, gilt alszuverlässig. Plötzlich hat er viel Geld, neue Sachen und einen bestenFreund, den keiner kennt. Kurz darauf verschwindet er.Natalie LeonhardJuni 1996. Ihre Mutter erwartet Natalie (14) nach der Schule bei derOma zum Mittagessen. Dort kommt sie nicht an. Ihre letzte Spurverliert sich an der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken.Johannes BernhardWeihnachten 2011 hat der 25-jährige Johannes Streit mit seinerFreundin. Er verlässt die gemeinsame Wohnung in Karlsruhe. Seitdemgibt es kein Lebenszeichen mehr.Christina HermertJanuar 1990. Eine junge Mutter kämpft um das Sorgerecht für ihrebeiden Kinder. Kurz vor dem alles entscheidenden Bescheid vom Amtverschwindet sie spurlos.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell