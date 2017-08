ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 23. August 2017

Mainz (ots) -Mittwoch, 23. August 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGirokonten immer teurer - Wie funktioniert der Kontowechsel?Problem Weisheitszähne - Ziehen oder wachsen lassen?130 Jahre "Made in Germany" - Zuletzt hat das gute Image gelittenGast: Jule Ronstedt, SchauspielerinMittwoch, 23. August 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteZero, light, zuckerfrei - Was steckt dahinter?Expedition Deutschland: Böhme - Alpakas zur TherapieMotorrad-Stuntfrau - Lady in PinkMittwoch, 23. August 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald130 Jahre "Made in Germany" - Von der Kennzeichnung zum GütesiegelMittwoch, 23. August 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbGisela Schneeberger bei der Arbeit - Dreharbeiten mit MarianneSägebrechtNeuer Job für Boris Becker - Pressekonferenz in FrankfurtVicky Leandros wird 65 - Die Sängerin feiert GeburtstagPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell