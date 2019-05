ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 22. Mai 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 22. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Maximilian Arland, Sänger und ModeratorEin Jahr Datenschutz-Grundverordnung - Was hat die DSGVO gebracht?Steuererklärung per App - Mehrere Anbieter im VergleichCannabis als Medizin - Letzte Rettung für SchmerzpatientenMittwoch, 22. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldEuropawahl 2019 - Finnischer Tänzer in MainzExpedition Deutschland: Hamburg - Menschen auf der PferderennbahnEin Garten für Insekten - Welche Pflanzen sind geeignet?Mittwoch, 22. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldBackstage bei "Bares für Rares" - Hinter den Kulissen der Trödel-ShowMittwoch, 22. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissBrad Pitt in Cannes - Mit Leonardo DiCaprio beim Filmfest15 Jahre Ehe für Felipe und Letizia - Königlicher HochzeitstagKönigin Máxima in Brandenburg - Mit Willem-Alexander auf ReisenMittwoch, 22. Mai 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperUsbekistans zögerliche Öffnung - Urlaub im ÜberwachungsstaatGroßbritanniens Europa-Schreck - Das Comeback des Nigel Farage"Dress for success" in den USA - Kleider machen JobsMegawahl in Indien - Hoffnung für die Ärmsten?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell