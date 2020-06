ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 22. Juli 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 22. Juli 2020, 20.15 UhrBares für Rares Deutschlands größte Trödel-Show Moderation: Horst LichterFür Raritäten-Besitzer rollt Horst Lichter in "Bares für Rares" den roten Teppich auf Schloss Drachenburg aus.Verstärkung erhält er von sechs Händlern und vier Experten. Sie begutachten ganz besondere große Schätze und kleine Kuriositäten. Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert? Jetzt ist Geschick gefragt!Wer bekommt die Händlerkarte und hat die beste Taktik bei den Händlern? Für den gibt es: Bares für Rares. Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabe möchte der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther ein kunstvolles Objekt verkaufen. Was werden die Experten zu diesem besonderen Stück sagen?Mit dabei sind dieses Mal die Händler Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer sowie die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4623677OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell