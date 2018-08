ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 22. August 2018

Mainz (ots) -Mittwoch, 22. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGamescom 2018 - Trends von der Computerspiel-MesseUnterstützung für Hinterbliebene - Trauer überwindenSommerloch in den Medien - Gibt es die "Sauregurkenzeit"?Gäste im Studio:Anna von Rüden, Best-Ager-ModelAngelina Kirsch, Curvy-ModelMittwoch, 22. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteKeimfalle Eis - Kontrollen in EisdielenExpedition Deutschland: Mühlacker - Glückliches LandlebenDie schönste Zeit des Jahres - Deutsche Camper in ItalienMittwoch, 22. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissHarald Glööckler entwirft Dirndl - Der Modedesigner in MünchenTerence Hill in Berlin - Schauspieler präsentiert neuen FilmNico Rosberg trifft Iggy Pop - Gemeinsame DreharbeitenMittwoch, 22. August 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperWohin steuert Amerikas Ultra-Rechte? - Frustriert und zerstrittenIrlands missbrauchte Kinder - Im Namen GottesDie Migranten von Mayotte - Frankreichs verlorenes ParadiesDeutsche Diesel in Rumänien - Go EastPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell