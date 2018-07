ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 22. August 2018

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachtenMittwoch, 22. August 2018, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleFalsches Opfer?Ein Mann wird in seinem Haus überfallen und ausgeraubt. Während derTat fragen die Räuber mehrmals nach seinem Mitbewohner, der aber kurzzuvor ausgezogen ist. Galt der Überfall ihm?Gesucht: Zwei brutale RäuberinnenSie geben sich als Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes aus. Brutalstoßen sie eine Seniorin zu Boden und halten ihr eine Pistole an denKopf. Beute der beiden Täterinnen: Geld und Schmuck.Täter kehren zurückBankräuber vor verschlossenen Türen - das Kreditinstitut öffnetspäter als erwartet. Doch davon lassen sich die bewaffneten Täternicht entmutigen - vier Stunden später sind sie wieder da.Ehepaar geht durch die HölleÜberfall im eigenen Haus: Ein Ehepaar wird gequält und geschlagen, umdie Verstecke der Wertsachen zu erpressen. Was die Täter nichtwahrhaben wollen - zu holen gibt es nicht viel.Der XY-Preis 2018Die Oberschüler werden Zeuge einer brutalen Attacke gegen einen14-Jährigen. Die Täter flüchten. Doch sie haben sich verrechnet: Diebeiden 17- und 18-Jährigen stellen die vier Schläger.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell