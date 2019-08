ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 21. August 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 21. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenE-Roller-Chaos in deutschen Städten? - Wie neue E-Scooter für ÄrgersorgenUnterwegs auf der Gamescom - Worauf sich Gamer freuen könnenSüße Versuchung: Zwetschgen-Knödel - Leckeres Rezept von JeanetteMarquisGast: Sebastian Krumbiegel, Sänger und MusikerMittwoch, 21. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteVorgarten wird zum Flugplatz - Mann sammelt russische FliegerExpedition Deutschland: Biederbach - Glückliches LandlebenDer Traum vom Auswandern - Janas und Fernandos SegelschiffMittwoch, 21. August 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisSoli nur noch für Reiche? - Spannung vor KabinettsrundeKlimaschutz und Flugverkehr - Was bringen synthetische Kraftstoffe?Die Highlights der Ruhrtriennale - Festival der KünsteMittwoch, 21. August 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMichelle Hunziker in Hamburg - Prominente Pop-up-Store-EröffnungMiley Cyrus und die Liebe - Was nach der Trennung kommtMittwoch, 21. August 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperTage der Entscheidung in Hongkong - Zwischen Patriotismus und ProtestHilfe für Mosambik - Wiederaufbau nach den FlutenDas größte Pfadfindertreffen der Welt - Sommerlager in West VirginiaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell